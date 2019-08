Borsa: Europa avanza e guarda a Fed

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Le Borse europee proseguono la seduta in territorio positivo. L'attenzione degli investitori è rivolta al discorso che terrà il presidente della Fed, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole. I mercati attendono sviluppi sulle trattative tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. Sul versante valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1069 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,5%. In rialzo Londra (+0,7%), Parigi e Francoforte (+0,6%) e Madrid (+0,5%). I listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,5%) dove si mettono in mostra Wirecard (+2,7%) e Logitech (+1,9%). Bene anche il settore dell'auto (+0,5%) con Renault e Peugeot (+0,6%) e Volkswagen (+0,5%).

In calo i titoli legati al petrolio (-0,1%), con il prezzo del greggio in lieve calo. In rosso Total (-0,3%) e Shell (-0,1%) mentre è piatta Bp (-0,03%).