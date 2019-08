Borsa: Europa annulla ribassi con Powell

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Il discorso composto, ai banchieri centrali riuniti a Jackson Hole, del presidente della Fed Jerome Powell, che ha parlato di sostegno alla crescita sottolineando al contempo i rischi legati alla scontro commerciale Usa-Cina, limita i danni sui listini che avevano risentito delle misure annunciate da Pechino in risposta ai dazi messi in agenda dal presidente degli Usa Donald Trump. Wall Street annulla il ribasso e le Borse europee si riportano in rialzo con Parigi e Francoforte che guadagnano più dello 0,3% mentre Londra si conferma la migliore (+0,6%). Solo Milano è sotto la parità (-0,02%) anche causa dell'incertezza politica che non ha peraltro effetti evidenti sullo spread Btp-Bund, intorno ai 196 punti base.