Borsa: Asia in rialzo, attesa per Fed

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo con gli investitori che attendono il discorso del presidente della Fed americano, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole. Intanto non si attenuano le tensioni diplomatiche tra Giappone e Corea del Sud mentre permangono le incertezze sulle trattative tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale.

Tokyo (+0,40%) archivia la seduta in rialzo, dopo il dato sull'inflazione a luglio. Sul versante monetario lo yen guadagna terreno sul dollaro a un livello di 106,80 mentre è stabile sull'euro a un valore di 118. A mercati ancora aperti sono in positivo Hong Kong (+0,53%), Shanghai (+0,42%). Piatte Shenzhen (+0,05%), Seul (-0,04%) e Mumbai (+0,01%).

Giornata scarna di dati macroeconomici. Dagli Stati Uniti attese le vendite delle nuove abitazioni.