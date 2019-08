Banche: pubblicato decreto indennizzi

Parte l'operazione indennizzi attraverso il Fondo Risparmiatori con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. Il Mef comunica di aver attivato il portale per la presentazione delle istanze da parte dei risparmiatori. Su fondoindennizzorisparmiatori@consap.it, sarà possibile registrarsi, compilare la domanda, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente entro 6 mesi dal 21 agosto.