Elanco acquista unità veterinaria Bayer

ROMA, 20 AGO - Elanco Animal Health, società globale per la salute degli animali con sede nello stato americano dell'Indiana, ha annunciato l'acquisto dell'unità veterinaria di Bayer in un'operazione da 7,6 miliardi di dollari.

Dopo lo spin off dal gruppo farmaceutico Eli Lilly & Co, avvenuto lo scorso anno, Elanco finanzierà l'acquisizione con un mix di contanti e azioni. Bayer AG riceverà 5,32 miliardi in contanti e 2,3 miliardi in azioni ordinarie Elanco Animal Health. La transazione dovrebbe concludersi a metà 2020. Per Bayer, scrive Bloomberg riportando la notizia, l'incasso potrebbe garantire risorse aggiuntive a cui attingere per sanare i potenziali costi derivanti dalle cause contro il diserbante Roundup, ritenuto cancerogeno. Dopo l'annuncio di Elanco, il titolo del gruppo tedesco ha girato in Borsa da negativo a positivo, con un guadagno dello 0,7%.