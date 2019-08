Borsa: Milano riduce calo, cala spread

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - La Borsa di Milano riduce il calo con il Ftse Mib che cede lo 0,7% a 20.563 punti, dopo il discorso del Premier Giuseppe Conte al Senato. Si riduce lo spread tra Btp e Bund a 207 punti e migliora l'andamento del comparto bancario. Tra gli istituti di credito in rosso Bper (-2,8%), Mps (-2,7%), Ubi (-1,6%) e Banco Bpm (-1,4%).

Piazza Affari è in linea con gli altri listini del Vecchio continente. In rosso anche Atlantia (-2,5%), Enel (-1,9%) e Leonardo (-1,4%). Procedono in rialzo Amplifon (+2,9%), Juventus (+2,6%), Prysmian (+1,1%), Moncler (+1%).