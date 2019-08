Borsa: Milano, chiusura sprint con Cnh

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Chiusura sprint per Piazza Affari (Ftse Mib +1,93%), salita anche del 2%, in testa alle altre borse europee. In calo gli scambi, per 1,76 miliardi di euro di controvalore, in linea con il periodo. Gli acquisti si sono concentrati su Cnh (+5,58%), dopo il rialzo della raccomandazione ad 'overweight' da parte degli analisti di Morgan Stanley, mentre Tenaris (+3,8%) si è ripresa dai cali dovuti alla crisi in Argentina. Determinante anche il rialzo del greggio (Wti +1,44%), che ha spinto Eni (+1,79%) e, soprattutto, Saipem (+2,88%). Rimbalzo di Ferragamo (+3,24%) dopo alcune sedute difficili, con le schiarite sulle proteste a Hong Kong, dove secondo i media cinesi c'è una "svolta pacifica", propizia per i colloqui sui dazi. Lo spread poco sopra i 208 punti ha favorito i bancari Unicredit (+2,43%), Ubi (+2,26%), Banco Bpm (+2,2%) e Intesa (+1,71%).