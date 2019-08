Borsa: Milano +1,9% con Tenaris e Cnh

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Piazza Affari accelera ulteriormente (Ftse Mib +1,9%), prima in Europa, in vista dell'avvio degli scambi Usa. Rimbalza Tenaris (+4,2%) dopo i cali dovuti alla crisi in Argentina. La segue a ruota Cnh (+4,1%) dopo il rialzo della raccomandazione ad 'overweight' da parte degli analisti di Morgan Stanley. In luce anche Fca (+2,7%) e Pirelli (+2,57%), di nuovo oggetto di copertura da parte degli analisti di Exane Bnp, che hanno indicato un prezzo obiettivo di 5,3 euro, il 18% in più di quello di mercato. Bene Tim (+2,72%), in linea con i rivali europei, mentre lo spread tra Btp e Bund a 209 punti sostiene i bancari Ubi (+3%), Unicredit (+2,9%) e intesa (+2,5%). Bene Eni (+1,7%) e Saipem (+2,3%) favorite dal rincaro del greggio (Wti +1%). Sprint di Bim (+21%), delle società del gruppo Gavio Astm (+4,47%) e Sias (+4,35%) e di Salini Impregilo (+4,2%). Rimbalza Bialetti (+5%), prese di beneficio invece su Mediaset (-1,97%) dopo il rally di venerdì scorso.