Re:Cycle, una bici da capsule Nespresso

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Una bicicletta fatta con le capsule di alluminio riciclate del caffè: è la sfida 'sostenibile' lanciata da Nespresso (Nestlè) insieme al marchio svedese di bicilette Vélosophy. "Mostriamo agli amanti del caffè il potenziale delle loro capsule e spero che la bicicletta RE:CYCLE ispiri le persone a riciclare" ha commentato in una nota il ceo di Nespresso Jean-Marc Duvoisin. "Abbiamo uno scopo chiaro: avere un impatto positivo sul mondo - aggiunge Jimmy Östholm, Ceo e fondatore di Vélosophy - vedo in Nespresso un forte impegno per la sostenibilità, motivo per cui questa è stata la collaborazione dei sogni. Siamo orgogliosi di aver co-creato una bici che affronta il futuro".

Sarà un'edizione limitata (in vendita solo online a 1.290 euro), realizzata in viola brillante come la capsula di 'Arpeggio' uno dei caffè Nespresso più riconoscibili. Inoltre "per ogni bici venduta - si legge in una nota - un'altra verrà regalata a una studentessa in Africa tramite World Bicycle Relief".