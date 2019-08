Borse Asia positive, Hong Kong +0,9%

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Seduta altalenante per le Borse in Asia, che si avviano alla quarta settimana consecutiva di ribassi. Resta alta l'incertezza degli investitori davanti alle tensioni commerciali tra Cina e Usa. Chiude stabile il Nikkei (+0,06%) supportato dai conti dei giganti delle tlc e delle società immobiliari. Hong Kong guadagna lo 0,95%, merito dei titoli assicurativi mentre l'indice Shanghai sale dello 0,7% e lo Shenzhen dello 0,7%. A contribuire maggiormente è Ping An Insurance che guadagna il 2,2% ma il maggior rialzo è segnato da Duzhe Publishing&Media (+10,1%)Lo yen si indebolisce leggermente sul dollaro (-0,1% a 106,25 e poco variato lo yuan a 7,05) .