Borsa: Europa sale, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Listini di Borsa positivi in Europa con i futures Usa in rialzo in vista degli indici dell'Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori, prevista in calo di 1,4 punti in agosto. In rialzo di circa l'1,1% tutte le piazze, da Francoforte a Madrid, da Parigi a Milano, mentre Londra (+0,65%) appare leggermente più cauta. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi in crescita a 209 punti raffredda l'entusiasmo sui bancari Banco Bpm (+0,74%) e Intesa (+0,4%), mentre Unicredit (+1,1%) ed Mps (+3,6%) fanno meglio. L'ipotesi di una soluzione alternativa all'intervento militare cinese per sedare le proteste in corso a Hong Kong, evitando così ulteriori frizioni tra Usa e Cina, favorisce gli automobilistici Daimler (+1%) e Bmw (+0,8%) a differenza di Fca (-2,59%). Brillanti i produttori di microprocessori Ams (+2,54%), alle prese con l'offerta su Osram (+0,72%), Asm (+2,17%), Infineon (+2,15%) ed Stm (+1,87%). Il rialzo del greggio (Wti +1,25%) spinge Saipem (+1,5%), Lundin (+1%) e Shell (+0,7%).