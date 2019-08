Borsa Milano scivola, peggiore in Europa

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Corrente di vendite in Piazza Affari, che cede oltre l'1% con l'indice Ftse Mib e amplia il suo divario con le altre Borse europee, anch'esse in negativo ma meno pessimiste (Londra -0,2%, Francoforte e Parigi -0,5%).

A Milano infatti si appesantiscono le banche, che pagano più di altri settori l'incertezza politica e l'accenno a qualche tensione sui titoli di Stato. In particolare Banco Bpm cede il 3%, Unicredit e Bper il 2,9%, Ubi il 2,4%. Tra gli industriali pesanti Pirelli e Fca, in ribasso di oltre due punti percentuali.