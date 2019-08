Borsa Milano chiude a +1,3%,disgelo dazi

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Seduta ricca di sorprese per Piazza Affari, che ha chiuso bene (Ftse Mib +1,36%) tra scambi in ripresa per 2,2 miliardi di euro, piuttosto brillanti per il periodo. In rialzo dai minimi segnati in giornata ma sotto al valore dell'apertura lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che ha chiuso a 224 punti. Il disgelo tra Usa e Cina sui dazi, con il rinvio a dicembre di alcune tariffe da parte di Washington e Pechino pronta a riprendere il dialogo tra due settimane ha spinto l'insieme dei listini, compresa Buenos Aires oggi in rimbalzo (+7%) rispetto al crollo della vigilia (-48%). In luce i bancari a partire da Mps (+7,23%), che ha ceduto crediti deteriorati per 340 milioni di euro. Bene anche Ubi Banca (+3,89%), Banco Bpm (+3,98%), Unicredit (+3,06%) e Intesa (+2,79%).