Pronta la manovra della Lega

"La manovra per il 2020 è pronta, andiamo al voto e con la fiducia degli elettori la attueremo".

Così il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci. "Alcune importanti misure fiscali di semplificazione e riduzione della pressione fiscale sono già delineate: l'abolizione della Tasi e il pagamento della nuova Imu con bollettino F24 precompilato, che recupererebbe un'evasione fiscale di circa 5,1 miliardi di euro o la cancellazione del doppio binario fiscale Irap/Ires, con l'abrogazione dell'Irap e la trasformazione dell'Ires in imposta regionale". Anche il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia spiega che - "al centro della manovra finanziaria metteremo le imprese, con misure già pronte e che, una volta varate, libereranno le energie del Paese, creando sviluppo, occupazione e ricchezza. Con la flat tax al 15%, il saldo e stralcio per le aziende in crisi certificata, la cancellazione dell'ISA per il commercio toglieremo il freno a mano allo sviluppo e daremo risposte, rapide e concrete".