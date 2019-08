Borsa:Milano fiacca (-0,1%),spread a 235

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Piazza Affari imbocca la via del ribasso dopo aver trascorso gran parte della mattinata a cavallo della parità. L'indice Ftse Mib cede lo 0,15%, mantenendosi in testa insieme a Francoforte alla classifica delle piazze finanziarie europee. Poco mosso lo spread tra Btp e Bund tedeschi, ridisceso a quota 235 punti. Le vendite colpiscono Fineco (-1,6%) e Atlantia (-1,5%), per le prese di beneficio dopo il rally di venerdì scorso in controtendenza con il listino. Pesante Tenaris (-2,47%), che sconta il calo delle materie prime. Contrastate le banche, con Banco Bpm (-0,15%) e Bper (-0,75). In rialzo Intesa (+0,29%) e Unicredit (+0,4%), invariata invece Ubi. Allungo solitario di Campari (+2,3%), seguita a distanza da Amplifon (+1,81%), Poste (+1,31%) e Buzzi (+0,9%) dopo il via libera in Senato alla Tav e sulle prospettive per il cemento. Rally di Bim (+16%) con Pininfarina (+5,47%), pesanti Rcs (-6,1%), Salini Impregilo (-6%), Bialetti (-3,5%) e Gedi (-3,32%).