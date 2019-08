Borsa:Milano azzera rialzo, spread a 235

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Piazza Affari azzera il rialzo, portandosi sulla parità, in contemporanea con il balzo dello spread tra Btp e Bund tedeschi a quota 236 punti. Segnano il passo Fineco (-1,57%) e Atlantia (-1,16%), oggetto di prese di beneficio dopo il rally di venerdì scorso in controtendenza con il listino. Segno meno anche per Tenaris (-1,09%), Banco Bpm (-0,4%) e Bper (-0,3%). In parità Intesa, Unicredit e Ubi.

Sprint di Campari (+3%), protagonista di un allungo solitario.

Bene Amplifon (+1,81%), Poste (+1,31%) e Juventus (+1,1%), mentre Buzzi riduce il rialzo allo 0,9%. Tra i titoli a minor capitalizzazione corre Bim (+16%) e frenano Rcs (-5,2%), Bialetti (-4,9%) e Gedi (-3,32%).