Borsa Milano fiacca con banche e Tenaris

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Avvio di settimana cauto per Piazza Affari, che ha guardato anche alla crisi politica: l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,30% a 20.263 punti, l'Ftse All share in ribasso dello 0,15% a quota 22.167.

Con gli indici europei limati e anche Wall street debole, a Milano tra i titoli principali spicca il ribasso di alcuni gruppi bancari con vendite aumentate nel finale di seduta: Fineco ha ceduto il 2,2%, Bper il 2,1%, Intesa due punti percentuali e Unicredit l'1,4%. Segno di un forte nervosismo in una giornata nella quale lo spread è migliorato, mentre i cali di Tenaris (-3,2%) e in parte di Saipem (-2,4%) sono legati alla crisi argentina. Positivi invece Italgas, Poste e Ferrari saliti di oltre un punto, bene Campari in rialzo del 2,9%.

Nel paniere a miniore capitalizzazione, Rcs ha ceduto oltre il 7%, Fincantieri e Salini più del 4% anch'essi con un occhio a Buenos Aires. Ancora di corsa Banca Intermobiliare (+15%) dopo che Bankitalia ha confermato i requisiti di capitale.