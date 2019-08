Borsa: Europa in rialzo, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Borse europee positive nella prima parte della giornata, pur tra gli scambi sottili tipici del periodo, a cui si aggiunge la festività nazionale di Tokyo.

Parigi (+0,99%) e Francoforte (+0,96%) guidano i rialzi, seguite da Milano (+0,5%), Londra (+0,49%) e Madrid (+0,35%). Positivi i futures Usa in attesa del deficit pubblico di luglio, previsto a mercati chiusi, in calo lo spread tra Btp e Bund sotto quota 232 punti. Gli acquisti premiano il comparto tecnologico, su ipotesi di un raffreddamento delle tensioni tra Usa e Cina, con lo yuan stabile poco sopra quota 7 sul dollaro, a sua volta in rialzo sull'euro e in calo sullo yen. Gli occhi degli investitori in particolare sono puntati sulla guerra tra l'austriaca Ams, quotata a Zurigo (-11%) e i fondi Carlyle e Bain Capital per la conquista del colosso delle lampadine a led Osram (+9,67% a Francoforte). Bene anche Stm (+0,99%) e, campo automobilistico, Ferrari (+0,93%). Fiacche le banche, meglio gli assicurativi Hannover Re (+2,11%) e Axa (+1,2%).