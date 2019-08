Borsa: Europa frena, Milano invariata

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Brusca frenata per le principali borse europee in concomitanza con l'inversione di rotta di futures Usa, sulla scia delle tensioni valutarie con la Cina e delle proteste a Hong Kong, con l'aeroporto bloccato dai dimostranti. Milano (+0,12%) e Francoforte (+0,16%) resistono in territorio positivo a differenza di Londra (-0,16%), Parigi (-0,14%) e Madrid (-0,32%). Stabile a quota 235 punti lo spread Btp/Bund, sopra al valore segnato in apertura, mentre il dollaro si indebolisce sullo yuan e sullo yen e si rafforza sull'euro.

In calo il greggio (Wti -1,25%) e i metalli a differenza dell'oro (+0,72%) a 1.503 dollari l'oncia). A parte la corsa di Osram (+9%), oggetto di un'offerta da 3,7 miliardi di euro da parte dell'austriaca Ams quotata a Zurigo (-9%). Difficoltà per i bancari Hsbc (-1,48%), Bbva (-1,51%) e Standard Chartered (-1,82%). Stabile Intesa, in lieve rialzo Unicredit (+0,45%).

Deboli gli automobilistici Volkswagen (-0,65%) e Daimler (-0,66%) alle prese con la guerra commerciale tra Usa e Cina.