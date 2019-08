Borsa: Europa debole, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Si mantengono deboli le principali borse europee in linea con l'andamento dei futures Usa, sui timori per le proteste a Hong Kong e con il nuovo rialzo del dollaro sullo yuan, che alimenta le tensioni tra Usa e Cina sui dazi. Milano (-0,13%) si conferma comunque la piazza migliore, seguita da Francoforte (-0,16%) Parigi (-0,37%), Londra (-0,41%) e Madrid (-0,8%). Ridiscende a quota 233 punti, come in apertura, lo spread Btp/Bund. Il calo il greggio (Wti -0,64%) e dei metalli a differenza dell'oro (+0,78% oltre i 1.503 dollari l'oncia) penalizza Total (-0,6%) e Galp (-1,2%), insieme a Thyssen (-3,17%) e Anglo American (-1,42%). Sugli scudi Osram (+9,5%), oggetto di un'offerta da 3,7 miliardi di euro da parte dell'austriaca Ams quotata a Zurigo (-8,7%). Difficoltà per i bancari Hsbc (-2,38%), Bbva (-2,68%) e Standard Chartered (-1,2%). Fiacche Intesa (-0,3%) e Unicredit (-0,1%) in Piazza Affari. Giù Renault (-1,2%) e Daimler (-1,15%) per effetto della guerra sui dazi.