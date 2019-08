Borsa: Asia,listini cauti, Tokyo chiusa

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Borse a ranghi ridotti in Asia e Pacifico, con Tokyo chiusa per il Giorno della Montagna ('Yama no hi') e gli altri listini piuttosto cauti dopo i cali di venerdì scorso a seguito di nuove preoccupazioni sul fronte della guerra valutaria tra Usa e Cina che si è sovrapposta a quella dei dazi. In rialzo Shanghai (+0,78%), ancora aperta, con lo yuan in lieve calo sopra quota 7 sul dollaro. Stabile Hong Kong (+0,04%), mentre anche Mumbai è rimasta chiusa per festività. Contrastate Taiwan (-0,21%), Seul (+0,23%) e Sidney (+0,09%). In rialzo i futures sull'Europa e sul Wall Street in assenza di dati macroeconomici europei e in vista del deficit pubblico mensile americano, previsto in aumento da 76,9 a 120 miliardi di dollari. In calo il greggio (Wti -0,4%) e i metalli non preziosi, a differenza dell'oro (+0,05% a 1493 dollari l'oncia). Valori che sulla piazza di Sidney hanno frenato gli estrattivo minerari Newcrest (-3,31%), Rio Tinto (-2,75%) e Fortescue (-3,99%).