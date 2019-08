In asta Bot 1 anno tasso vola a 0,107%

Tassi in deciso rialzo nell'asta dei Bot a un anno. Il rendimento medio è tornato in territorio positivo salendo a 0,107% da -0,061% dell'asta di luglio. Il Tesoro ha collocato tutti i 6,5 miliardi di euro di titoli in offerta a fronte di una domanda che ha raggiunto i 9,338 miliardi. Il rapporto di copertura è calato a 1,44 da 1,47 precedente.