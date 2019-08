Fatturati imprese frenano, male l'export

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - L'anno scorso il sistema delle attività italiane delle principali imprese industriali e dei servizi ha aumentato il fatturato del 3%, quasi la metà della crescita del 2017. L'export è cresciuto in misura molto inferiore (+2,4% contro +7,1%) tanto che le vendite domestiche sono andate meglio, fatto mai accaduto nel decennio, con il 2019 che mostra per ora un andamento simile, che potrebbe venir peggiorato dalla guerra dei dazi.

Lo afferma la ricerca dell'Area Studi Mediobanca sulle principali 2095 aziende attive in Italia, nella quale si evidenzia anche come grazie alle revisioni delle aliquote degli ultimi anni prosegua la discesa del 'tax rate': l'anno scorso era al 19,7%, contro il 21,2% del 2017 e il 27,5% del 2013. Il dato sulla tassazione degli utili è una media nel quale sono contenuti i gruppi grandi che spesso pagano meno e le piccole-medie con esborsi molto superiori. In Italia vi sono Iva e altre imposte da aggiungere, ma con l'aliquota media 2018 si è sotto la 'flat tax' di Trump.