Borsa: Milano chiude a 2,48%, banche giù

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - Chiusura pesante per Piazza Affari (Ftse Mib -2,48%), che ha bruciato in un solo giorno 15 miliardi di euro, con lo spread balzato a 238 punti all'indomani dello scoppio della crisi di governo. Scambi fiume per 2,8 miliardi di euro, insoliti per il mese di agosto. Le vendite si sono concentrate sui titoli bancari, da banco Bpm (-9,12%) a Mps (-8,54%), da Ubi (-8,42%) a Bper (-7%), Unicredit (-5,13%), il cui presidente Fabrizio Saccomanni si è spento improvvisamente nella vigilia e Intesa. Unico titolo in controtendenza Bim (+14,29%). Pesanti Telecom (-5,85%), Pirelli (-4,37%) e Leonardo (-4,31%), insieme a Italgas (-4,05%), oggetto insieme a Terna (-3,53%) di raccomandazione di vendita da parte di Goldman Sachs. Pochi i titoli in controtendenza, tra cui Atlantia (+2,94%), che beneficia proprio della crisi di un esecutivo orientato a levarle la concessione dopo la tragedia del ponte Morandi di Genova. Giù Moncler (+2,29%) e Amplifon (+0,55%), meno pesanti dell'indice Fca (-2,06%) e Ferrari (-2,1%).