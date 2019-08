Borsa: Europa chiude in calo

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori che guardano alle trattative tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. I listini del Vecchio continente, dopo un timido tentativo di ridurre le perdite, sono peggiorati con le parole di Donald Trump sui dazi e sulla Fed.

Si guarda anche alle vicende politiche in Italia con lo spettro delle elezioni anticipate. L'euro sul dollaro è in rialzo a 1,1218 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,84%. In rosso Francoforte (-1,28%), Madrid (-1,25%), Parigi (-1,11%) e Londra (-0,44%).