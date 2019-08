Petrolio: Sauditi vogliono nuovi tagli

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Le autorità dell'Arabia Saudita avrebbero contattato telefonicamente altri Paesi produttori di petrolio per discutere una possibile risposta - come un nuovo taglio alla produzione dopo quello deciso dall'Opec - al calo del prezzo del barile ai minimi di sette mesi nei giorni scorsi.

Lo riferisce la Bloomberg citando una fonte governativa, secondo cui i sauditi non sarebbero disposti a tollerare il continuo calo delle quotazioni. L'indiscrezione sta facendo segnare al greggio un rimbalzo oggi, con il Wti scambiato a New York a 52,27 dollari (+2,31%) e il Brent a Londra a 57,15 dollari al barile (+1,64%).

Sui prezzi de greggio pesano i timori per l'impatto di una guerra commerciale e lo scenario, in forte peggioramento, per la crescita mondiale e dunque i consumi energetici.