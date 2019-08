Borsa Milano resta in rialzo dopo Lega

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - Nessuna ripercussione in Piazza Affari per la tensione nella maggioranza di governo: dopo il comunicato della Lega che prefigura solo il voto dopo questo esecutivo e l'avvio positivo di Wall street, l'indice Ftse Mib si conferma in rialzo (+0,9%) in un clima comunque piuttosto volatile.

Qualche tensione aggiuntiva rispetto alla mattinata sui titoli di Stato (con il rendimento del Btp decennale che sale di 13 punti base), mentre tra i gruppi principali quotati in Borsa a Milano Fineco cresce del 4% e Stm di tre punti percentuali. In generale positive le banche (Intesa +1%, Unicredit +0,5%) ma scivola Bper (-1,8%) dopo i conti trimestrali.

Tra i titoli a minore capitalizzazione, corre il Credito valtellinese (+6%), in asta di volatilità Banca intermobiliare, che sale dell'11% teorico.