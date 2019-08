Trump attacca la Fed sul taglio dei tassi

"Tre altre banche centrali hanno tagliato i tassi di interesse. Il nostro problema non è la Cina. Il nostro problema è la Fed che è troppo orgogliosa di ammettere di aver agito troppo velocemente": la Fed "deve tagliare i tassi molto e velocemente". Lo twitta Donald Trump, riferendosi ai tagli dei tassi effettuati dalle banche centrali di India, Thailandia a Nuova Zelanda.

“Three more Central Banks cut rates.” Our problem is not China - We are stronger than ever, money is pouring into the U.S. while China is losing companies by the thousands to other countries, and their currency is under siege - Our problem is a Federal Reserve that is too.....