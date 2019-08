(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Avvio di giornata in lieve rialzo per l'euro nei confronti del dollaro con la moneta unica europea che sale a quota 1,1205 rispetto al livello di 1,12 di ieri dopo la chiusura di Wall street. Nei confronti dello yen l'euro scende invece a 119,01. In calo anche la sterlina sul dollaro che è a quota 1,215