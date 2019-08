Borse Asia ad alta volatilità,Cina +0,1%

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - Le Borse in Asia arrestano la serie di ribassi consecutivi ma la volatilità sui mercati, legata ai timori per le tensioni commerciali Cina-Stati Uniti e con lo yuan più debole, resta alta. Tokyo ha contenuto il calo allo 0,33%, Hong Kong azzera le perdite sul finale. Hanno invertito la rotta chiudendo in rialzo Shanghai (+0,13%) e Shenzen (+0,11%). Tra i titoli in evidenza, che hanno sostenuto i listini, Toyota che ha guadagnato l'1,1% e SOny il 2 per cento.