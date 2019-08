Borsa: Milano riduce perdite (-0,3%)

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - Piazza Affari riduce le perdite (-0,3%) mentre lo spread Btp-Bund scende a quota 198 punti.

Continuano a soffrire comunque le banche, in testa Unicredit (-5,5%) dopo i conti, così come Intesa (-1,7%), Ubi (-1,2%), Fineco (-0,7%). Vola invece Banco Bpm (+4,9%) dopo i conti e Bper ( +2,7%) dopo il via libera alla fusione con Unipol Banca In calo anche i petroliferi, da Saipem (-3,3%) a Eni (-1,3%) e Tenaris (-0,9%), con il greggio in in discesa (wti -2,8%).

In positivo invece Poste (+1,8%)e Juve (+0,6%). Benne le auto con Ferrari (+1,6%) e Fca (+0,2%) e in positivo anche i tecnologici con Stm (+1,2%).