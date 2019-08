Borsa: Milano gira in negativo (-0,2%)

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - Gira in negativo Piazza Affari (-0,2%), che risente delle tensioni nel governo dopo il voto sulla Tav. Il rendimento dei Btp cala, in linea con quello dei Bund tedeschi per effetto dello spread stabile a quota 204 punti. Pesa sul listino Unicredit (-5%), dopo la semestrale che ha deluso gli analisti, tanto quanto invece vola Banco Bpm (+4%) sulla scia dei conti del semestre presentati dopo la chiusura di Borsa di ieri come Creval (+1%). Non vanno bene le altre banche, con Intesa che perde (-1,22%), insieme a Ubi (-1%), Fineco (-0,9%). In positivo invece Poste (+2%), Juventus (+0,6%) e Fca (+0,3%).