Borsa: Europa torna in positivo

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - Tornano in positivo le principali Borse europee, con Francoforte (+0,6%) maglia rosa, seguita da Parigi (+0,4%), Madrid (+0,3%) e Londra (+0,2%), sulla scia di una riduzione delle perdite di Wall Street.

L'indice d'area, Stoxx 600, è intorno alla parità (+0,06%).

Pesano in negativo le banche, con Commerzbank in forte calo (-5,6%) dopo i conti e lo stesso Unicredit (-5,2%). Male anche Bank of Ireland (-4,3%), SocGen (-1,6%), Bnp Paribas (-1,2%).

Giù i petroliferi col calo del greggio (wti -3,8%), da Saipem (-2,7%) a Repsol (-1,6%), Total (-1,3%), Eni (-1,1%), Bp Plc e Royal Dutch, entrambi (-0,5%), mentre si avvantaggia Pirelli (+0,8%).

Sono contrastate le auto, tra cui è in rosso Peugeot (-0,9%), mentre guadagnano Ferrari (+2,1%) e Renault (+1,1%) e Fca (+0,3%).