Stop alle cartelle del fisco a Ferragosto. Agenzia delle entrate-Riscossione, d'intesa con gli operatori postali, sospende dal 10 al 25 agosto l'attività di notifica di circa 800 mila atti che sarebbero stati altrimenti recapitati nelle due settimane centrali del mese, per evitare disagi ai contribuenti che in questo periodo sono in vacanza. Lo annuncia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.