"Oggi noi pretendiamo si dia seguito all'accordo del 24 aprile scorso attraverso un decreto di urgenza. Se ciò non dovesse accadere torneremo con le azioni di lotta, a partire da uno sciopero generale in autunno". Lo ha detto Francesco Sinopoli, segretario generale Flc Cgil, durante la conferenza stampa indetta dalle cinque organizzazioni sindacali per fare il punto sui precari della scuola.