Grandi navi: incontro transitorio

(ANSA) - VENEZIA, 6 AGO - Ben tre ore di 'giro di tavolo' con tutti i soggetti coinvolti che hanno detto la loro, Comune di Venezia e Regione Veneto esclusi perché non invitati dal Mit, sulla questione Grandi navi a Venezia. Questo per cercare di accelerare sulla distribuzione diffusa e provvisoria del sistema crocieristico che oggi transita per San Marco e la Giudecca.

Parole, proposte e dubbi che si aggiungono a quelle dei mesi scorsi e che saranno portati al ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli in attesa - si è appreso - di un nuovo incontro entro fine agosto, per poi trarre le conclusioni a settembre.

Mai citate le decisioni del Comitatone del 2017, con soluzione Canale dei Petroli-Marghera per le navi maggiori con l'appendice Canale Vittorio Emanuele per le più piccole. Di fatto si è valutato come distribuire, a seconda di stazza e disponibilità di banchine e loro lunghezze, le navi lungo l'asse della zona industriale da Fusina a Marghera.