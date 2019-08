Cina fissa cambio yuan sopra le attese

(ANSA) - NEW YORK, 6 AGO - La banca centrale cinese fissa lo yuan a 6,9683 dollari, un livello maggiore delle attese. Sul mercato offshore lo yuan è scambiato sopra a 7,1107 dollari. Il governatore della banca centrale cinese, Yi Gang, sottolinea che la Cina assicurerà la "fondamentale stabilità" della sua valuta e non si "impegnerà in svalutazioni competitive".