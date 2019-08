Borsa: Milano in rosso con le banche

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - In rosso la seduta di Milano (-0,68%), come per le altre principali Borse europee, in controtendenza rispetto all'andamento di Wall Street, positiva con uno spiraglio di dialogo sui dazi per la Cina. A Piazza Affari hanno pesato le banche, pur con lo spread Btp-Bund che ha chiuso a 205 punti. In calo Ubi (-1,4%), Bper (-1,3%), Intesa (-1,1%) e Unicredit (-0,8%). Banco Bpm, in attesa dei conti, chiude in terreno positivo (+0,12%) In rialzo invece Fineco (+2,2%) il giorno dopo i conti. La fiammata di Creval dopo che Denis Dumont ha annunciato di aver portato la sua quota sulla soglia del 10% come segnale di fiducia all'ad e al suo piano, si affievolisce a +1,8%. Tra le auto bene Fca (+0,7%) ma non Ferrari (-1,9%) ne Pininfarina (-9%). Debole il comparto energia, con Tenaris (-2,3%), Snam (-1,1%), Terna (-0,9%) e Eni (-0,7%). Guadagna Trevi (+3,3%) sulla confermata vendita della divisione Oil&Gas. A perdere anche Poste (-1,5%) e Tim (-1%).

Soffrono Salini (-2%) e Astaldi (-1,2%).