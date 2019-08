Borsa: Milano gira in negativo (-0,1%)

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - Gira in negativo Piazza Affari a metà pomeriggio, con le banche in discesa. Perdono Bper (-0,7%), Intesa (-0,5%), (Ubi e Unicredit (-0,3%), pur con lo spread Btp-Bund fermo a 203 punti base. Tiene invece Fineco (+2,8%) così come Creval (+2,6%). In calo Tim (-0,4%), Snam e Terna (-0,3%). Tra le vendite ci sono anche quelle di Tenaris (-1,8%), Leonardo (-1,5%) e Cnh (-1,1%). Tra i protagonisti di Progetto Italia vanno giù sia Salini Impregilo (-0,5%) che Astaldi (-0,9%). Male anche Tenaris (-2%) e Cairo (-5%).

Sugli scudi Buzzi (+3%) e Fca (+1,4%) in scia al comparto auto in rialzo in tutta Europa. Bene anche Juventus (+1,3%).