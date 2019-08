Borsa: Europa tiene, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - Sono in rialzo le principali Borse europee, trinate soprattutto da auto e tecnologici. La migliore è Parigi (+0,9%), seguita da Francoforte (+0,5%) con gli ordini di fabbrica in crescita a giugno in Germania più del previsto e l'indice pmi per l'edilizia in lievissimo calo, Milano (+0,5%), mentre Londra viaggia sulla parità (+0,09%) mentre dal governo Johnson giungono auspici di rinegoziazione della Brexit.

Il Vecchio continente non è influenzato dalla guerra commerciale Usa-Cina ancora aperta, come invece era stato ieri, e anche i future americani sono in positivo. L'indice d'area europeo, Stoxx 600, cresce dello 0,5%, con gli automobilistici in testa: Renault corre (+3,6%) e vanno bene anche Fca (+2,5%) e Peugeot (+0,9%). Per i tecnologici salgono Ams (+2,3%), Infineon (+1,2%) e Stm (+0,4%).

In rialzo il petrolio (wti +0,9%) e salgono Saipem (+2,7%) e Eni (+0,6%). A Piazza Affari guadagnano anche Illimity (+4,7%), Buzzi (+3,7%), mentre perdono Cairo (-4,8%) dopo i conti e Campari (-1,2%).