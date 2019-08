Borsa: Europa gira in rosso

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - Girano in negativo a metà pomeriggio le principali Borse europee, mentre resta in positivo Wall Street. La peggiore è Londra (-0,6%), seguita da Madrid (-0,3%) e Francoforte (-0,2%), mentre tiene Parigi (+0,4%). Milano viaggia a cavallo della parità, in lieve negativo (-0,03%). L'indice d'area, Stoxx 600, è invariato e a tirarlo giù sono energia, materiali e banche, che hanno perso lo smalto d'inizio seduta, per andare in ordine sparso. Giù Bank of Ireland (-3,2%), Banco Santander (-1%), Bper (-0,5%), su Hsbc (+0,3%) e SocGen (+0,5%). Anche le auto sono meno brillanti, tranne Renault che guadagna (+3%), così come Fca (+1,4%). Giù invece Daimler (-0,6%). Tra i petroliferi in calo Bp Plc (-1,3%), Total (-1%) e Shell (-0,6%).