Borsa Europa cauta, Londra -0,4%

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - Le Borse europee non riescono a recuperare dopo i tonfi di venerdì e ieri. Con lo yuan che rimane sopra quota sette contro il dollaro e nessun dato macroeconomico dagli Stati Uniti previsto per la giornata, gli operatori rimangono in attesa: in un clima ancora nervoso Londra scende dello 0,4%, Parigi sale dello 0,2% e Francoforte dello 0,1%. Piatta Milano.

Sempre solido il mercato dei titoli di Stato con il Btp decennale italiano che vede scendere i suoi rendimenti di tre punti base a quota 1,53, in Piazza Affari resta forte Buzzi (+2,5%) seguita da Mps e Fineco (+1,6%), con Fca che cresce di un punto e mezzo. Debole Campari (-1%), mentre Tim è limata di circa mezzo punto percentuale.

Tra i titoli minori, scivola Pininfarina (-12%) dopo i conti semestrali.