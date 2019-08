(ANSA) - MILANO, 6 AGO - Piazza Affari e le Borse europee, in un clima sempre nervoso e volatile, si sono portate in terreno leggermente positivo: Parigi è la migliore e sale dello 0,8%, Francoforte dello 0,6% e Milano dello 0,3% con l'indice Ftse Mib. Ancora cauta Londra, che si muove attorno alla parità. A Parigi sempre molto bene Vivendi (+6%) dopo aver avviato negoziati preliminari con Tencent per la vendita del 10% di Universal Music, mentre in Piazza Affari tra i titoli principali sale del 2,4% Saipem e del 2,3% Fca. Deboli Campari (-1,6%) e Amplifon (-1,7%), mentre tra i gruppi a minore capitalizzazione sempre molto debole Pininfarina (-11%) dopo i conti. (ANSA).