Sace Simest:8 mld mobilitati in semestre

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Risorse mobilitate per 8 miliardi utili a 127 milioni (+5%), premi lordi in aumento del 31% a 338 milioni. Sono questi alcuni dei dati dei risultati al 30 giugno di Sace Simest.

I primi sei mesi dell'anno, si legge in una nota del polo per l'export e l'internazionalizzazione del gruppo Cdp, hanno registrato una forte accelerata verso il raggiungimento dei target del piano Industriale con un focus particolare sul sostegno alle pmi con risorse mobilitate per 4,1 miliardi di euro (+8%) con operazioni per oltre 7.000 imprese. Il patrimonio netto di Sace è pari a 4,7 miliardi di euro sostanzialmente stabile, mentre le riserve tecniche ammontano a 4,1 miliardi di euro (+17%). Il Roe è al 5,4% (con un aumento di 2 punti percentuali rispetto al primo semestre 2018). Il Solvency Capital Ratio sale a 178%,(174% al 31 dicembre 2018).

"Abbiamo chiuso con soddisfazione un ottimo primo semestre - ha dichiarato l'ad di Sace, Alessandro Decio -.