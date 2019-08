Fs rafforza Rogoredo con chiusura Linate

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - Le Fs potenziano la stazione di Rogoredo, terzo Hub di Milano per importanza, in concomitanza con la chiusura per manutenzione dell'Aeroporto di Linate e in vista dei giochi olimpici invernali del 2026. Lo ha detto l'amministratore delegato Gianfranco Battisti che ha inaugurato il nuovo scalo affiancato dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e dal vicepresidente del consiglio e ministro degli interni Matteo Salvini. Nella stazione a Sud di Milano fermano ora 14 Frecciarossa in più su un totale di 104 che collegano la Città con Roma, per intercettare parte dei 100mila passeggeri in fuga da Linate. Da 36 le fermate dei supertreni sono diventate 50 e - ha spiegato Battisti - "a fine anno saranno 60". Nell'Hub di Rogoredo sono state potenziate le biglietterie, aperte dalle 6 alle 21.30 e il parcheggio Metropark, con 189 posti disponibili. Installate anche 186 nuove telecamere di sorveglianza con un nuovo presidio di Polizia Ferroviaria da 200 metri quadri, operativo dallo scorso 3 giugno.