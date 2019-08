(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Avvio di settimana in rialzo per l'euro nei confronti del dollaro con la moneta unica europea che risale a quota 1,1130 rispetto al livello di 1,1108 di venerdi' dopo la chiusura di Wall street. sale però anche lo yen con l'euro a 117,83. Ancora in calo la sterlina sul dollaro a 1,2120