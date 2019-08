Borsa: Milano prosegue in calo

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - La Borsa di Milano (-0,9%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei. A pesare sono le tensioni tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale e le minacce di nuovi dazi da parte di Donald Trump. A Piazza Affari i dazi pesano anche sull'andamento di Stm e Cnh (-3,4%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 205 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,52%.

Le proteste a Hong Kong incidono sul mercato del lusso europeo. A Milano soffre Moncler (-3,7%) e perde anche Ferragamo (-1,4%). In ordine sparso le banche con Banco Bpm (-0,4%), Unicredit (-0,3%) e Intesa (+0,1%).

In calo i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio che scende. In rosso Saipem (-3,1%), Eni (-1,2%) e Tenaris (-0,7%). Il via libera al Progetto Italia premia le due società coinvolte con Salini (+2%) e Astaldi (+0,2%).