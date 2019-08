Borsa: Milano peggiora, soffre Moncler

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - La Borsa di Milano (-1,3%) peggiora, in linea con gli altri listini europei, e snobba l'indice Pmi che a luglio ha toccato i 51 punti. Le proteste di Hong Kong pesano sul settore del lusso con Moncler (-4,6%) in fondo al listino di Piazza Affari. In calo anche Ferragamo (-1,8%).

Soffrono Stm (-3,8%), Cnh (-3,7%) e Prysmian (-3,6%) con le tensioni sul fronte del commercio internazionale. Seduta in negativo anche Leonardo (-3,8%), Saipem (-3%) e Pirelli (-2,5%).