Borsa: Milano debole, ma banche tengono

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - La guerra dei dazi Usa-Cina e i dati del manifatturiero in Europa hanno affossato i mercati azionari ma Piazza Affari, grazie soprattutto ai titoli bancari, è stata la Borsa del Vecchio continente meno pesante della giornata: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,30% a 20.773 punti, l'Ftse All share in calo dell'1,17% a quota 22.694.

Tra i titoli maggiori, le vendite si sono concentrate su Moncler, che ha ceduto il 5,1% in scia alla debolezza del settore del lusso anche per lo scivolone di Hong Kong, seguito da Stm (-4,3%) e Cnh (-4,2%). Deboli anche Saipem Pirelli (-3,3%), sostanzialmente in linea con il listino generale Eni e Atlantia, in rialzo dell'1% Banco Bpm e di un punto e mezzo Bper. Forte Salini Impregilo (+2,7%) dopo il via libera a Progetto Italia, corsa dell'11% di Safilo dopo i conti resi noti venerdì a mercati chiusi.