Borsa: Europa prosegue in forte calo

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - Le Borse europee proseguono in forte calo con gli investitori che guardano con timore alle minacce di Donald Trump su nuovi dazi e le proteste in corso a Hong Kong.

Restano pesanti i titoli del lusso (-3%), i tecnologici (-2,3%).

In ripresa l'euro sul dollaro a 1,1153 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,7%. In rosso Parigi (-1,8%), Londra (-1,7%), Francoforte (-1,2%), Milano (-1,3%) e Madrid (-1%).

A Piazza Affari prosegue pesante Moncler (-4%). Male anche Cnh (-3,6%), Amplifon (-3,5%) e Stm (-3,1%). In ordine sparso le banche con Mediobanca (-0,8%), Unicredit (-0,5%), Bper (+0,5%), Mps (+0,4%) e Intesa (+0,2%). In debole rialzo Fineco (+0,1%), in attesa dei risultati del semestre. Il varo di Progetto Italia premia le società coinvolte con Salini Impregilo (+2,1%) e Astaldi (+0,2%).